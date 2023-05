Kirchaich mit Nützelbach

18:00 Uhr

Dorfrocker spritzen in neuem Video Gülle auf "Klimakleber": Wie die Letzte Generation darauf reagiert

Plus Es ist nicht das erste Mal, dass die Partyband aus dem Landkreis Haßberge in den sozialen Netzwerken gegen die Umweltaktivisten poltert. Doch es gibt auch Kritik.

Von Lukas Reinhardt

Die unterfränkische Partyband "Dorfrocker" teilt einmal mehr gegen die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" aus. In einem Video, das die drei Schlager-Brüder aus dem Landkreis Haßberge jüngst in den sozialen Netzwerken veröffentlicht haben, wird ein sogenannter "Klimakleber" mit Jauche bespritzt. Frontsänger Tobias Thomann selbst sitzt in dem Beitrag singend am Steuer eines Traktors mit Güllefass, dessen Inhalt sich schließlich über die am Boden sitzende Person ergießt – ein Komparse.

Die Botschaft der Band ist damit aber gesetzt, und auch der Titel lässt keine Zweifel: "Das passiert mit Klimakleber auf'm Bauernhof".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

