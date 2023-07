Kitzingen

23.07.2023

Kuriose Drängelei unter Alkoholeinfluss: Dumm nur, wenn der Vorausfahrende die Polizei ist

Zu dichtes Auffahren gehört im Straßenverkehr zu den Alltagssünden (Symbolbild). Nicht immer endet der Fall so wie jetzt in Kitzingen.

Plus Auf einer Kreisstraße bei Kitzingen fährt ein Auto dicht aufs andere auf – eine alltägliche Situation. Diesmal hat sich der Drängler aber die Falschen ausgesucht.

Zu dichtes Auffahren ist für sich genommen schon eine Untugend, die im Straßenverkehr mehr und mehr um sich greift. Dumm nur, wenn es sich beim Vorausfahrenden um eine Zivilstreife der Polizei handelt, der Drängler zu schnell unterwegs ist und zudem unter dem Einfluss berauschenden Alkohols steht.

Die Polizei berichtet in ihrem Pressespiegel des vergangenen Wochenendes vom Fall eines Autofahrers, der am Freitag gegen 16.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Kitzingen und Rödelsee unterwegs war. Auf Höhe von Fröhstockheim fiel der Wagen einer Streifenbesatzung in zivil auf, weil er "augenscheinlich zu schnell" war und zudem sehr nah am Auto der Beamten klebte. Sie entschlossen sich, das Fahrzeug, das sie da verfolgte, zu stoppen.

