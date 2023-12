Drei Jahre ohne Handy und weit weg von der Rhöner Heimat: Zimmerin Tina Hartmann aus Stockheim geht auf die Walz

Plus Tina Hartmann aus Stockheim wagt etwas Besonderes: Die Zimmerin geht auf die Walz und will dabei nicht nur Europa erkunden. Wie ihr "Losbringen" verlief.

Ein Regenbogen zum Abschied - wenn das kein gutes Zeichen war. Tina Hartmann aus Stockheim wagt etwas, was sich wohl nur wenige trauen würden: Nur mit dem Nötigsten ausgestattet lässt die 30-jährige Stockheimerin ihr gewohntes Leben zurück, um sich auf eine ungewöhnliche Reise zu begeben: die Walz oder "Tippelei", wie es auch genannt wird.

Mitte November ging es für die Zimmerin los. Sie nahm Abschied von Familie und Freunden, um sich auf die dreijährige Wanderschaft zu begeben. Die ersten Monate wird sie von Rike, ebenfalls auf der Walz und ihre "Mentorin", begleitet. "Rike zeigt mir, wie die Walz funktioniert und bringt mir die Regeln bei."