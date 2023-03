Schweinfurt

Drei Monate altes Baby getötet und wegen Mordes verurteilt: Wie geht es mit der jungen Frau aus Somalia weiter?

Eine junge Mutter wurde Anfang März wegen Mordes an ihrem drei Monate alten Baby zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Verteidiger der Frau hat nun Revision eingelegt.

Plus Das Landgericht Schweinfurt verurteilte sie wegen Mordes, ihr Verteidiger legte Revision ein. Doch der Frau steht so oder so eine lange Haftstrafe bevor. Doch wo?

Von Lisa Marie Waschbusch

Anfang März war eine vermutlich 28-jährige Somalierin wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden. Die junge Frau hatte gleich zu Prozessbeginn gestanden, ihr drei Monate altes Baby im August 2022 im Ankerzentrum in Geldersheim (Lkr. Schweinfurt) mit mehreren Messerstichen getötet zu haben.

