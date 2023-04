Drei Monate nach "Artemis"-Urteil: Berliner Justiz will Schmerzensgeld für Würzburger Bordellbetreiber nicht zahlen

Plus Die zwei zu Unrecht Beschuldigten wollten die 111.000 Euro spenden. Doch das Land Berlin weigert sich trotz eines Urteils, das Geld auszuzahlen - und will vor den BGH ziehen.

Falsche Beschuldigungen gegen zwei Würzburger Bordellbetreiber kommen die Berliner Justiz zwar teuer. Aber auch dreieinhalb Monate nach einem Urteil des höchsten Berliner Zivilgerichts weigert sich der Senat, die 111.000 Euro Schmerzensgeld an Hakki und Kenan S. auszuzahlen, die seit 2005 in Berlin das schlagzeilenträchtige Großbordell "Artemis" betreiben.

Die spektakuläre Durchsuchung vor laufenden Fernsehkameras bei den zwei Geschäftsleuten aus Unterfranken war 2016 als Berliner Schlag gegen ausufernde Clan-Kriminalität gedacht. Doch der Einsatz endete als Rohrkrepierer – nachdem ein Pressesprecher der Staatsanwaltschaft noch während der Ermittlung die zwei festgenommenen Würzburger mit dem US-Gangster Al Capone verglich und von Zwangsprostituierten sprach, die wie Sklavinnen gehalten würden.