Karlstadt

04:00 Uhr

Drei Monate nach Entführung in Karlstadt: Ermittler fassen Schlüsselfigur der Kidnapper in Frankreich

Nach einer Entführung verteilten Bereitschaftspolizisten im November 2023 in Karlstadt am Entführungsort Flyer. Sie hofften auf Hinweise von Passanten - und wurden nicht enttäuscht.

Plus Nach einer Entführung in Karlstadt sitzen nun vier Verdächtige in Haft. Die Polizei fand eine weitere Wohnung, in der der Entführte gefangen gehalten worden sein soll.

Von Manfred Schweidler

Ermittler aus Würzburg haben drei Monaten nach einer Entführung in Karlstadt einen weiteren Verdächtigen gefasst. Der Mann wurde nach Erkenntnissen dieser Redaktion jetzt in Frankreich festgenommen. Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft bestätigten am Mittwoch die Festnahme. Er gilt in Polizeikreisen als Schlüsselfigur der mindestens vierköpfigen Entführer-Bande.

Die Bande soll Anfang November 2023 einen gebürtigen Syrer vor den Augen von Passanten in Karlstadt auf offener Straße in einen Kleintransporter gezerrt haben. Fünf Tage später wurde der Mann 160 Kilometer entfernt in Sinsheim in Baden-Württemberg am Bahnhof freigelassen. Der 33-Jährige trug Verletzungen davon, die darauf hindeuteten, dass er gequält wurde.

