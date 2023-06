Hammelburg

Drei Soldaten bei Einzelkämpfer-Ausbildung in Hammelburg kollabiert

Die Einzelkämpfer-Ausbildung der Bundeswehr in Hammelburg ist besonders anspruchsvoll.

Plus Erneut mussten Soldaten der Hammelburger Infanterieschule ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie über ihre Grenzen gegangen waren. Dabei hatte die Bundeswehr vorgesorgt.

Bei der anspruchsvollen Einzelkämpferausbildung der Bundeswehr in Hammelburg sind drei Soldaten kollabiert. Sie seien in Krankenhäusern behandelt worden, teilte die Bundeswehr am Mittwoch mit.

Der Zwischenfall ereignete sich bereits am Dienstag. Zwei Soldaten seien nach einem Tag Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden, ein weiter Soldat sei noch im Krankenhaus, aber in einem stabilen Zustand, erklärte ein Sprecher der Infanterieschule.

