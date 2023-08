Drei Strafanzeigen gegen den Würzburger Bischof: Frühere Führungskräfte werfen Franz Jung Verleumdung vor

Plus Ehemalige kirchliche Führungskräfte erheben harte Anschuldigungen gegen Bischof Jung: Weshalb sie und zwei Künstler ihn angezeigt haben - und was das Bistum Würzburg sagt.

Seit fünf Jahren verfolgt das Bistum Würzburg die ehemalige Führungsriege seiner Immobilientochter SBW mit juristischen Mitteln wegen des Verdachts der Untreue. Vor Gericht hatte das Bistum damit keinen Erfolg. Jetzt ist Bischof Franz Jung selbst ein Fall für die Staatsanwaltschaft: Zwei frühere Führungskräfte und das betroffene Künstlerpaar haben gegen den Würzburger Bischof Strafanzeige wegen Verleumdung erstattet.

Den früheren Domkapitular und Kunstreferenten Jürgen Lenssen, der 2018 zu Unrecht unter Verdacht geraten war, vertritt der renommierte Würzburger Strafrechtler Norman Jacob sen.. Die Leitung des Bistums Würzburg habe "staatliche Behörden vorsätzlich für Zwecke missbraucht, willkürliche Strafverfolgungsmaßnahmen gegen Unschuldige zu inszenieren", heißt es in seiner Strafanzeige.