Würzburg

02.06.2023

Drei Wochen nach Brandunfall bei illegaler Feuershow: Würzburger Club Odeon darf wieder öffnen

Öffnet nach schwerem Brandunfall wieder: Der Club Odeon in der Würzburger Augustinerstraße.

Plus Nachdem ein Mann im Würzburger Odeon durch Feuer schwer verletzt worden war, musste der Club schließen. Jetzt nimmt das Odeon den Betrieb wieder auf.

Von Torsten Schleicher Artikel anhören Shape

Knapp drei Wochen nach einem schweren Brandunfall bei einer illegalen Feuershow darf der Würzburger Club Odeon wieder öffnen. Per Instagram informierte der Club darüber am Freitagnachmittag seine Gäste.

"Wir freuen uns, ab heute gemeinsam mit Euch wieder die Nächte zu genießen", heißt es in dem an die "liebe Odeon Family" gerichteten Text. "Gemeinsam mit der Stadt Würzburg konnten wir die verlangten Maßnahmen treffen und unser Personal weiter in allen relevanten Sicherheitsmaßnahmen schulen, um Euch die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten", heißt es weiter, die "Sicherheit unserer Gäste" habe "oberste Priorität".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen