Gemünden

07.08.2023

Drogen-Käufer bekam bei Taschenkontrolle auf Technofestival Nature One kalte Füße

Plus Freiwillig hatte ein 21-Jähriger seine frisch gekauften Drogen bei einem Technofestival an zwei Polizisten übergeben. Teuer wird es für den Mann aus dem Raum Lohr dennoch.

Von Herbert Hausmann

Dumm gelaufen ist vor einem Jahr der Besuch des Techno-Festivals Nature One in Hasselbach (Hunsrück) für einen 21-Jährigen aus dem Raum Lohr. Auf dem Zeltplatz hatte er sich von einem Dealer ein Päckchen Betäubungsmittel andrehen lassen. Bei der Einlasskontrolle zum Festival plagte ihn sein Gewissen und er übergab die Drogen an zwei Polizeibeamte.

Seine Ex-Freundin war Schmerzpatientin und habe von den Ärzten Drogen als Medikament verordnet bekommen. Dementsprechend war sie "manchmal nicht gut drauf". Er selbst habe nur einmal in seinem Leben Gras geraucht. Was ihn aber vor dem Festival geritten hat, Drogen zu kaufen, das konnte der Angeklagte in der Verhandlung vor Jugendrichter Volker Büchs nicht mehr sagen. Der Gruppe, in der er sich befand, wurde ein "Gesamtpäckchen", bestehend aus Haschisch, Kokain und einer Ecstasytablette zum Kauf angeboten. "Was haben sie dafür bezahlt?" wollte Richter Büchs wissen. "Etwa 100 Euro", so der Angeklagte.

