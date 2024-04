Würzburg

Drogendealer-Prozess in Würzburg: Als Hauptangeklagter steht ein Kreisliga-Mittelstürmer voll im Fokus

Der Saal im CVJM-Heim in Würzburg wird zum Gerichtssaal: Aus Platzgründen verhandelt das Landgericht im großen Drogendealer-Prozess gegen sechs Angeklagte nicht im Justizzentrum.

Plus Am fünften Verhandlungstag rückte der 25-jährige mutmaßliche Anführer einer Drogenbande immer stärker in den Mittelpunkt. Ein dritter Angeklagter äußerte sich jetzt auch.

Von Manfred Schweidler

Ob als Würzburger Fußballer oder Drogenhändler und mutmaßlicher Anführer einer brutal agierenden Dealer-Gruppe: Der Mann, der seit 13 Monaten in Untersuchungshaft ist, scheint es sichtlich zu genießen, im Mittelpunkt des Interesses zu stehen. Lächelnd dreht sich der Angeklagte am fünften Verhandlungstag zu den Zuschauern um. Er zeigt mit zwei Fingern das "V" und klopft sich -siegesgewiss - mehrfach auf die Brust.

Freunde im Saal registrieren die signalisierte Zuversicht mit erkennbarer Freude. Ein gutes Dutzend Bekannter des 25-jährigen Angeklagten kommt Tag für Tag ins Würzburger CVJM-Heim, wo dieser umfangreiche Prozess aus Platzgründen stattfindet, um die Beweisaufnahme zu verfolgen.

