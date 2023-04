Drogenhandel aus der Lohrer Entzugsklinik heraus betrieben: Landgericht Würzburg verurteilt vier Männer - und eine Mutter

Plus Sie hatten die Therapie ihrer Sucht genutzt, um über Packstationen einen schwunghaften Rauschgifthandel zu betreiben. Wie lange die Angeklagten jetzt in Haft bleiben.

Zum Entzug waren die inhaftierte Drogensüchtigen aus dem Gefängnis ins Bezirkskrankenhaus Lohr (Lkr. Main-Spessart) gebracht worden. Doch statt sich um die Behandlung ihrer eigenen Abhängigkeit zu kümmern, zogen sie einen schwunghaften Handel mit Rauschgift für andere Süchtige auf. Das Landgericht Würzburg hat drei Angeklagte jetzt nach einem dreimonatigen Prozess zu vielen weiteren Jahren in Haft verurteilt.

Die Angeklagten konsumieren teilweise seit vielen Jahren selbst berauschende Mittel, ein 37-Jähriger nach eigenen Angaben seit dem elften Lebensjahr. Die Strafe für die drei Haupttäter jetzt: zu zehn, acht und siebeneinhalb Jahren Haft. Ein Helfer erhielt vom Gericht um den Vorsitzenden Richter Konrad Döpfner eine Haftstrafe von weiteren vier Jahren.