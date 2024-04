Drogenprozess in Würzburg: Junges Opfer schildert vor Gericht die grausame Folter auf dem Fußballplatz

Plus Im langwierigen Verfahren gegen eine Dealerbande in Würzburg wird ein brutales Szenario offengelegt: Vor Gericht geht es um Demütigungen hin bis zum sexuellen Missbrauch.

Dieser vierte Verhandlungstag im Würzburger Prozess gegen mutmaßliche Drogendealer auf dem Fußballplatz ist vielleicht der wichtigste. Und es ist der bislang widerlichste: Denn die Prozessbeteiligten und drei Dutzend Zuhörer bekommen an diesem Dienstag Fürchterliches zu hören. Im improvisierten Gerichtssaal im Würzburger CVJM-Heim geht es um Drogenhandel im Kilobereich. Vor allem aber geht es um das grausame Foltern von Opfern, die der Bande der sechs Angeklagten Geld geschuldet hatten.

Die Anklage schildert brutale Handlungsweisen, wie man sie sich kaum vorstellen kann. Auf dem Fußballplatz seines Vereins soll ein 25-jähriger Führungsspieler nachts andere Männer aus dem Drogenmilieu dazu gebracht haben, auf Schuldner einzutreten.