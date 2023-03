Würzburg/Schweinfurt

14.03.2023

Droht nach dem Winter die nächste Dürre? Grundwasserstände in Unterfranken Anfang März "so niedrig wie seit Jahren nicht"

Zwischen Veitshöchheim und Thüngersheim (Lkr. Würzburg) brauen sich dunkle Wolken zusammen. Der Blick auf die Grundwasserstände in Bayern fällt nach dem schneearmen Winter ernüchternd aus.

Plus In Südeuropa ist die Lage wegen der Winterdürre extrem angespannt. Warum ein Geowissenschaftler jetzt auch für Bayern Alarm schlägt - und was er für Unterfranken erwartet.

Von Angelika Kleinhenz

Der trockene Winter schürt in Italien und Frankreich schon jetzt die Angst vor dem nächsten Dürre-Sommer. Der Pegel des Gardasee ist erschreckend niedrig. Auch in Bayern ist die Lage beunruhigend: Über den Winter haben sich die Pegel von Grundwasser, Flüssen und Bächen bisher nicht in dem üblichen Maße erholt.

