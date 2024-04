Gerbrunn

11:00 Uhr

Er ist in der Pizza-Nationalmannschaft: Gerbrunner erklärt, wie man die perfekte Pizza auch daheim hinbekommt

Christian Philipp aus Gerbrunn ist in der Pizza-Nationalmannschaft und Deutschlands drittbester Pizza-Bäcker.

Plus Christian Philipp ist Food-Blogger und leidenschaftlicher Pizzabäcker. Der 53-Jährige aus dem Landkreis Würzburg verrät, worauf man bei der Zubereitung achten sollte.

Von Lara Meißner

Die Pizza-Leidenschaft von Christian Philipp aus Gerbrunn begann schon ganz früh: "Ich hab schon als Kind im Italien-Urlaub jeden Handgriff der Pizzabäcker ganz genau beobachtet. Das fasziniert mich schon immer", sagt der heute 53-Jährige. Er steht in seiner Küche in Gerbrunn. Vor sich hat er kleine Edelstahlbehälter mit verschiedenen Saucen, Gemüse und feinster Salami, hinter ihm steht ein kleinformatiger Profi-Gastro-Ofen mit Steinplatte, der knapp 500 Grad warm wird. Eine große Knetmaschine thront auf der Arbeitsplatte, daneben liegen Ofenschieber, Infrarot-Thermometer und eine Pizzaschere bereit.

Christian Philipp ist nicht einfach irgendein Hobby-Pizzabäcker - er ist in der deutschen Pizza-Nationalmannschaft. Im März belegte er bei der Deutschen Meisterschaft der Pizzabäcker in Hamburg den dritten Platz und anschließend den vierten beim europaweiten Wettbewerb. Seine Gewinner-Pizza bestand aus einem 62 Stunden lang geführter Teig mit einem Belag von weißer und schwarzer Trüffelsauce, Birnen in Prosciutto-Mantel und italienischem Taleggio-Käse.

