Bad Kissingen

10:30 Uhr

DWD-Warnung vor Dauerregen: Wo es in Unterfranken viel regnen soll

Plus Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor Dauerregen in ganz Franken. Wir haben nachgefragt, wo es in den nächsten Tagen heftig schütten soll.

Von Claudia Kneifel

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für die kommenden Tage in Franken eine intensive Regenperiode. Laut Angaben des DWD können in diesem Zeitraum Regenmengen von 40 bis 60 Litern pro Quadratmeter erwartet werden. Aus diesem Grund wurde für weite Teile Frankens eine Warnung der Stufe zwei von insgesamt vier vor Dauerregen ausgesprochen. Die folgenden Landkreise sind von dieser Unwetterwarnung betroffen:

Kreis Bad Kissingen

Kreis Miltenberg

Kreis Main-Spessart

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Bereits in den letzten Tagen hat es in Unterfranken viel geregnet. Nun sollen bis Freitag noch einmal 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden, in einigen Gebieten bis zu 40 Liter pro Quadratmeter hinzukommen, erläutert Robert Hausen, Diplom-Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst. "Wenn so viel Regen innerhalb kürzester Zeit fällt, steigen auch die Pegelstände der Flüsse und Bäche", sagt Hausen.

