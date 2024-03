Schweinfurt

07.03.2024

"E-Mobilität bleibt in Deutschland": Schweinfurter ZF-Werksleiter Manfred Süß widerspricht Gewerkschaft

Manfred Süß leitet den ZF Standort in Schweinfurt. Mit 9000 Mitarbeitenden ist der Automobilzulieferer aus Friedrichshafen der größte kommerzielle Arbeitgeber in Mainfranken.

Plus Die IG Metall warnte kürzlich vor dem Verlust tausender Arbeitsplätze in Schweinfurt. Wie sieht Unterfrankens größter Arbeitgeber die Situation?

Von Oliver Schikora

Eine Pressemitteilung der Schweinfurter IG Metall über die Zukunft des Automobilzulieferers ZF, der mit seinen über 9000 Mitarbeitenden in den Werken in Schweinfurt der größte kommerzielle Arbeitgeber Mainfrankens ist, sorgte vor einigen Tagen nicht nur bei den Mitarbeitenden selbst für Aufregung.

Der erste Bevollmächtigte der IG Metall, Thomas Höhn, und der ZF-Betriebsratsvorsitzende Oliver Moll sorgen sich in der Mitteilung um die Zukunft des Standortes in Schweinfurt. Man befürchtet durch ein mögliches Ende der Fertigung für Elektromobilität in Deutschland den Verlust von mehreren tausend Arbeitsplätzen und beruft sich auf interne Mitteilungen des Konzerns und eine Sitzung des Wirtschaftsbeirates. Hintergrund ist auch, dass konzernweit bis Ende der 2020er-Jahre ein Abbau von bis zu 18.000 Arbeitskräften und Schließungen verschiedener Werke diskutiert wird.

