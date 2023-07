Gochsheim

17:45 Uhr

Edeka klagt gegen weitere Streiks von Verdi: Tarifstreit im Einzelhandel erreicht neue Eskalationsstufe

Seit mehreren Wochen streiken Teile der Belegschaft im Edeka-Logistikzentrum in Gochsheim. Jetzt ist der Lebensmittelkonzern vor Gericht gezogen.

Plus Der Tarifstreik im bayerischen Einzelhandel verschärft sich. Um den Streik zu beenden, zog Edeka nun vor die Arbeitsgerichte in Schweinfurt und Nürnberg.

Seit Wochen brodelt es im Tarifstreit mit dem bayerischen Einzelhandel. Zuletzt zogen am Montag wieder 200 Streikende aus dem Groß- und Einzelhandel durch Schweinfurt, um den Druck auf die Arbeitgeber bei den laufenden Tarifverhandlungen zu erhöhen. Besonders rumort es derzeit zwischen Beschäftigten von Edeka im Logistikzentrum in Gochsheim und der Edeka Zentrale Nordbayern-Sachsen-Thüringen mit Sitz in Rottendorf im Landkreis Würzburg.

Um die 100 Beschäftigte streiken dort für 13 Prozent mehr Lohn, eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 250 Euro und allgemeinverbindliche Tarifverträge für alle Beschäftigten. Indes leeren sich in den Edeka-Märkten der Region die Regale, da immer weniger Waren aus dem Zentrallager an die Märkte vor Ort ausgeliefert werden.

