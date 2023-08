Würzburg

11:00 Uhr

Edeka-Marktleiter aus Würzburg bricht Schweigen: "Ich stehe wegen des Streikes vor dem finanziellen Ruin"

Seit Wochen sind die Regale im Edeka-Markt in Grombühl leer und der Umsatz bricht ein. Für Edeka-Marktleiter Angelo D'Isernia könnte das den Ruin bedeuten.

Von Gina Thiel

Angelo D'Isernia liebt seinen Job. Seit er 16 Jahre alt ist, arbeitet er im Edeka-Markt in Grombühl und sorgt dafür, dass die Kundinnen und Kunden im Stadtteil versorgt sind. Sogar Bestellwünsche konnten sie bei D'Isernia in der Vergangenheit aufgeben. Doch die ganze harte Arbeit könnte jetzt umsonst gewesen sein, denn der Marktleiter steht kurz vor dem finanziellen Ruin, wie er sagt.

Schuld daran habe der Streik im Edeka-Logistikzentrum in Gochsheim, der seit Mitte Mai andauert. Lieferungen bleiben aus, bestellte Produkte streicht Edeka kurzfristig von den Lieferlisten und die Regale im Markt in Grombühl bleiben teilweise leer. Bei der Kundschaft spreche sich das mittlerweile herum und viele würden bei anderen Supermärkten einkaufen, beschreibt der 42-Jährige seine Situation.

