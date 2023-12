Ehemalige Kita-Erzieherinnen am Landgericht Würzburg angeklagt: Staatsanwaltschaft spricht von "besonderer Bedeutung"

Plus Die Staatsanwaltschaft Würzburg wirft ehemaligen Erzieherinnen der Kita Greußenheim Misshandlung vor. Wo die "besondere Bedeutung" des Falls liegt.

Deutliche Worte nach knapp einem Jahr Ermittlungen: "Die Staatsanwaltschaft Würzburg hat gegen zwei bis Dezember 2022 im Kinderhaus Greußenheim tätige Erzieherinnen Anklage zum Landgericht Würzburg erhoben", gab die Behörde am Mittwoch mit einer Pressemitteilung bekannt.

Die Liste der Vorwürfe gegen die Frauen (30 und 37 Jahre) ist lang: Körperverletzung, Nötigung, Misshandlung von Schutzbefohlenen, gefährliche Körperverletzung und versuchte schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen wird der 30-Jährigen vorgeworfen. "Die Taten sollen zu nicht genauer bestimmbaren Tatzeitpunkten zwischen September und Dezember 2021 begangen worden sein. Die Angeschuldigte bestreitet die Vorwürfe bislang", schreibt dazu die Staatsanwaltschaft.