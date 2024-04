Ehemaliger Student aus Würzburg zieht vor Gericht: Verurteilter Islamist will Entschädigung für Zeit im Gefängnis

Plus Als "Schläfer" des Islamischen Staats zu langer Haft verurteilt und ausgewiesen, klagt jetzt ein Ex-Würzburger vor dem Verwaltungsgericht. Was der Syrer vom Staat fordert.

Mehr als fünf Jahre hat er als verurteilter islamistischer Terrorist im Gefängnis gesessen und soll abgeschoben werden. Jetzt attackiert er den Staat, fordert eine Haftentschädigung von 144.000 Euro und die Lockerung der Überwachungsmaßnahmen gegen ihn: Ein früherer Würzburger Medizinstudent ist deshalb vor das Verwaltungsgericht Regensburg gezogen.

Der syrische Student war in Würzburg 2016 durch sein aggressives Verhalten gegenüber seiner Lebensgefährtin aufgefallen. Um sie von einer Trennung abzubringen, hatte er sie in ihrer Wohnung überfallen, geschlagen, getreten und mit einem Messer mit dem Tod bedroht.