Würzburg

08:00 Uhr

Ehrenbürger Josef Schuster: Bin beeindruckt, dass die Würzburger einen Höcke-Auftritt am Marktplatz verhindert haben

Plus Die Stadt Würzburg hat den Präsidenten des Zentralrats der Juden zu ihrem Ehrenbürger ernannt. Josef Schuster nutzte seine Dankesrede, um ambivalente Gefühle zu zeigen.

Von Michael Czygan

Als "moralische Instanz" und als "Glücksfall für unsere Stadt und unser Land" hat Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, gewürdigt. Die Stadt zeichnete den 69-Jährigen am Montagabend mit der Ehrenbürgerwürde aus. Schuster nutzte seine Dankesrede, um einmal mehr vor der AfD zu warnen.

Schuster: AfD wählen, ist eine moralische Entgleisung

Der vergangene Sonntag habe in ihm "ambivalente Gefühle" ausgelöst, so der Zentralratspräsident. Dass im thüringischen Sonneberg - "gar nicht so arg weit weg von Würzburg" - erstmals in Deutschland ein Vertreter der rechtsextremen Partei zum Landrat gewählt wurde, beunruhige ihn sehr. Die Wählerinnen und Wähler müssten sich fragen, ob der temporäre Frust auf die politischen Kräfte "eine solche moralische Entgleisung, die unserer Demokratie nachhaltig schaden kann und wird", rechtfertige.

