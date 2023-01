Ein Discobesuch von Mutter und Sohn in Bad Neustadt endet für Beide in der Zelle

Plus Mutter und Sohn verhalten sich in einer Disco aggressiv und konnten selbst von der Polizei nicht beruhigt werden.

Kurz nach Mitternacht mussten mehrere Streifen der Polizei Bad Neustadt zu einem Tanzlokal anrücken. Ein junger Erwachsener verhielt sich laut Bericht der Polizei beim Tanzen nicht sehr rücksichtsvoll und zerriss einem Gast sogar seine Oberbekleidung. Gegenüber dem Sicherheitsdienst zeigte er sich anschließend uneinsichtig und aggressiv.