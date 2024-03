Haßfurt

08:00 Uhr

Ein Flugzeug voller Fische: Warum ein englisches Unternehmen Aale von Frankreich nach Deutschland bringt

Plus Am Haßfurter Flugplatz nahm ein Fahrer die besondere Fracht entgegen. Die Tiere sollen in Bayern ausgewildert werden. Das sind die Hintergründe.

Von Peter Schmieder

Dienstagmorgen, 5. März, kurz nach Sonnenaufgang: Björn Viohl hat einen langen Arbeitstag vor sich. Am Haßfurter Flugplatz wartet er mit seinem Auto und einem Anhänger auf die Ankunft eines Flugzeugs mit besonderer Fracht. Seine Aufgabe: Diese Fracht entgegennehmen und zu den Endkunden bringen. Dafür wird er an diesem Tag kreuz und quer durch Bayern fahren und an insgesamt 40 Orten die Styroporboxen abliefern, die er von der Flugzeugbesatzung bekommt. In diesen Boxen befinden sich lebende Fische.

Genauer gesagt: Glasaale. So werden junge Aale genannt, die schon über das Larvenstadium hinaus, aber noch nicht ausgewachsen sind. Der Name kommt daher, dass die Fische in dieser Lebensphase noch einen durchsichtigen Körper haben. Der Zweck des ungewöhnlichen Tiertransportes: Die Fische sollen ausgewildert werden. "Ohne den Besatz würde der Aal aussterben", erklärt Björn Viohl – zumindest in den Teilen Europas, die weit von der Atlantikküste entfernt sind.

Ohne den Besatz würde der Aal aussterben", erklärt Björn Viohl – zumindest in den Teilen Europas, die weit von der Atlantikküste entfernt sind.

