Tauberrettersheim

22.08.2023

Ein grausiger Fund aus der Bronzezeit: Archäologische Grabung in Tauberrettersheim

Drei Monate lang wurde am Ortsrand von Tauberrettersheim nach Spuren einer Siedlung der Urnenfelderkultur in der späten Bronzezeit gegraben.

Plus Drei Monate lang untersuchten Archäologen ein künftiges Baugebiet und entdeckten dabei neben Alltagsgegenständen auch das Grab eines Kindes.

Von Markhard Brunecker

Seit Ende April bereits wird im künftigen Baugebiet "40 Gärten" westlich von Tauberrettersheim bereits gebaggert und gebuddelt. Was auf den ersten Blick nach Erschließungsarbeiten aussah, war in Wirklichkeit eine archäologische Grabung. Nicht den künftigen Bewohner, sondern Siedlern aus der Jungsteinzeit und der späten Bronzezeit galt das Interesse des Teams. Nachdem die Archäologen monatelang Stillschweigen gewahrt hatten, um keine Raubgräber anzuziehen, präsentieren sie nun die ersten Ergebnisse ihrer Arbeit.

Aufgrund von oberflächlichen Lesefunden hatte man am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) bereits auf eine vorgeschichtliche Siedlung aus der Zeit vor Christi Geburt geschlossen. Die Fläche ist in einem Kataster für mögliche Bodendenkmäler erfasst. Laut Gesetz muss sie deshalb vor einer Baumaßnahme näher erkundet werden. Eine Voruntersuchung im Herbst 2022 bestätigte die Vermutung. 64 gesicherte Siedlungsbefunde kamen dabei zum Vorschein. Schließlich ging im Frühjahr das Grabungsbüro ADW von Archäologin Sarah Wolff im Auftrag der Gemeinde daran, dem Boden in Kleinstarbeit seine Geheimnisse zu entlocken. Mit dem Bagger wurde Sondierungsstreifen freigelegt und mit feinstem Werkzeug untersucht, wie die Archäologin berichtet.

