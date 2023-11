Hafenlohr

11.11.2023

Ein Hafenlohrer hat seit 1996 eine Wärmepumpe: In 25 Jahren null Euro Wartungskosten

Thomas Obmann aus Hafenlohr hat noch seine erste Wärmepumpe in Betrieb, die er bereits 1996 eingebaut hat. Neben der Wärmepumpe für die Heizung hat er einen Warmwasserspeicher, in den eine eigene kleine Pumpe eingebaut ist.

Als Thomas Obmann 1996 gemeinsam mit seiner Frau Johanna in Hafenlohr ein Haus baute, blieben ihnen bei der Art der Heizung nur zwei Möglichkeiten: eine Ölheizung oder eine Wärmepumpe. Einen Gasanschluss gab es damals in ihrer Straße nicht. Mit Öl zu heizen, kam für Obmann nicht in Frage. "Mir war klar, dass ich in meinem Neubau keinen Öltankraum haben möchte", sagt er. Neben dem störenden Geruch war für ihr vor allem der Gedanke, dass fossile Energieträger endlich sind, ausschlaggebend.

Eine Wärmepumpe fand er deshalb interessant, denn Strom werde es immer geben, so Obmann. Mit der Technik kannte er sich damals schon ein wenig aus, weil er beruflich in der Baustoffbranche beschäftigt war. Über seinen Beruf hatte er auch Kontakt zu dem Heizungsbauer Roman Weimann, der als Wärmepumpen-Pionier im Landkreis Main-Spessart gilt. Heute sind Wärmepumpen in aller Munde. "Doch für private Haushalte waren Wärmepumpen damals ganz neu", erzählt Obmann. Die Firma von Weimann sei damals die einzige gewesen, die solche Geräte überhaupt eingebaut habe – alle anderen angefragten Heizungsbau-Firmen hätten ihm sogar davon abgeraten.

