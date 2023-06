Würzburg/Berlin

Ein halbes Jahr nach Silvesterkrawallen in Berlin: Würzburger für Böllerwurf auf Polizisten verurteilt

Ein 23-Jähriger aus Würzburg stand in Berlin vor Gericht, weil er in der Nacht zum 1. Januar einen Böller auf einen Polizeibeamten geworfen haben soll, der wegen eines Wohnungsbrands im Einsatz war.

Plus Ein halbes Jahr nach den Ausschreitungen fiel ein erstes Urteil. Auf der Anklagebank saß ein 23-Jähriger, der nur "aus Versehen" einen Böller geworfen haben will.

Mit viel Aufmerksamkeit wurde am Dienstag die Verhandlung gegen einen 23-Jährigen aus Würzburg in Berlin verfolgt. Es ging um die Krawalle in der Hauptstadt zum Jahreswechsel. Die Böllerwürfe auf Polizei und Rettungskräfte in der Silvesternacht will die Justiz mit aller Härte verfolgen – und Nasser W. ist nun der erste Verurteilte von weit über 100 Verdächtigen.

Polizist hat Böller rechtzeitig weggekickt

Laut Anklage war ein Böller des 23-Jährigen in der Silvesternacht vor den Füßen eines 36 Jahre alten Polizisten gelandet, der zur Unterstützung der Feuerwehr beim Löschen eines Brandes vor Ort war. Vorangegangen waren Angriffe auf Einsatzkräfte. Der Polizist blieb unverletzt. Er habe den Böller geistesgegenwärtig weggekickt, schilderte der Beamte.

