Etwashausen

11.06.2023

Ein Jahr nach Brandanschlag auf Auto brannte das Wohnhaus: Kitzinger Bayernpartei-Politiker Uwe Hartmann ist fassungslos

Blick auf das Haus von Stadt- und Kreisrat Uwe Hartmann in Etwashausen, das am Samstag gebrannt hat. Davor steht der Smart mit Bayernpartei-Aufdruck, dessen Vorgänger nach dem Anschlag im Februar 2022 ausgebrannt war.

Plus Im Februar 2022 ließ ein Anschlag das Auto des Stadtrats in Flammen aufgehen. Jetzt brannte sein Haus. Wie es Hartmann geht und was die Polizei zu dem Feuer sagt.

Von Barbara Herrmann Artikel anhören Shape

Es ist diese Frage, die über der Tragödie des Brandes schwebt wie der dichte Rauch über Etwashausen am Samstagvormittag: Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Feuer im Haus und dem Brandanschlag auf das Auto des Kitzinger Stadtrats und Kreisrats Uwe Hartmann (Bayernpartei) im Februar 2022? Damals hatte der Knall des Anschlags das Ehepaar Hartmann aus dem Schlaf gerissen, die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen vom Auto auf das Wohnhaus gerade noch verhindern.

Vor diesem steht der Familienvater am Samstagnachmittag in der Oberen Neuen Gasse von Kitzingens Gärtnervorstadt und blickt fassungslos auf die verkohlten Balken, die oben aus dem Dach ragen. Etwashäuser kommen vorbei und sprechen ihm Mut zu. Kitzingens Oberbürgermeister Stefan Güntner war schon da, eine Nachbarin sagt, wie leid ihr dieser erneute Schicksalsschlag tue. Ein Kollege aus dem Stadtrat bietet am Telefon konkrete Hilfe an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

