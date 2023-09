Ein Jahr nach Drohnen-Sichtungen über dem Truppenübungsplatz in Wildflecken: So geht die Bundeswehr gegen die Flugobjekte vor

Plus Nicht nur in Unterfranken fliegen unliebsame Drohnen. Bundesweit ist die Zahl der Flüge über Bundeswehrgelände angestiegen. Wie Soldaten dagegen vorgehen.

In mehreren Nächten sind im vergangenen Herbst Drohnen über dem Bundeswehr-Truppenübungsplatz im unterfränkischen Wildflecken (Lkr. Bad Kissingen) gemeldet worden. Die Ermittlungen der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München dauern auch rund ein Jahr später noch an, wie Oberstaatsanwalt Klaus Ruhland auf Nachfrage mitteilt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen könne er keine Auskunft über etwaige neue Erkenntnisse erteilen. Die Generalstaatsanwaltschaft ging zuletzt von sechs Flügen aus, die zur Nachtzeit stattgefunden haben.

"Nicht genehmigte Flüge von Drohnen über Bundeswehrgelände kommen bundesweit immer wieder vor", sagt ein Sprecher des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr. 2022 lag die Zahl ihm zufolge "im hohen zweistelligen Bereich". Deutschlandweit habe es im Jahr 2023 bisher bereits eine niedrig dreistellige Zahl an Drohnenmeldungen über Bundeswehrgelände gegeben. Die Bundeswehr habe einen Maßnahmenkatalog für alle Standorte in Deutschland erarbeitet.