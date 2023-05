Ein Toter und sieben Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf der B 22 bei Oberschwarzach

Plus Ein 23-Jähriger verstarb beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der B 22. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt und ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge am Sonntagnachmittag auf der B 22 sind sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 23-Jähriger verstarb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizei befuhr gegen 15.30 Uhr ein 77-Jähriger mit seinem Fahrzeug die B22 von Neuses am Sand kommend in Richtung Bamberg. Auf Höhe Oberschwarzach wollte der Mann nach links abbiegen und übersah offensichtlich das aus Bamberg entgegenkommende Auto, das mit fünf Personen besetzt war. Der 23-jährige Fahrer dieses Fahrzeugs hatte laut Polizei keine Chance mehr, dem Zusammenstoß auszuweichen und kollidierte mit dem Unfallverursacher. Sein Fahrzeug wurde durch den Aufprall auf einen angrenzenden Acker geschleudert und überschlug sich.