Röttingen

01.12.2023

Zwei Tote und drei Verletzte bei schwerem Unfall zwischen Tauberrettersheim und Röttingen

Plus Tragischer Verkehrsunfall am Freitagabend im südlichen Landkreis Würzburg: Zwei Autos stießen frontal zusammen, zwei Männer im Alter von 19 und 44 Jahren starben.

Von Torsten Schleicher

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Tauberrettersheim und Röttingen sind am Freitagabend ein 44-jähriger und ein 19-jähriger Mann ums Leben gekommen. drei weitere Personen wurden bei dem Frontalzusammenstoß schwer verletzt.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am späten Freitagabend mitteilte, war nach bisherigen Erkenntnissen ein 19-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit seinem Pkw Skoda auf der Staatsstraße von Tauberrettersheim in Richtung Röttingen unterwegs. Mit ihm im Auto befanden sich ein 17-Jähriger sowie zwei junge Frauen im Alter von ebenfalls 17 Jahren. Kurz vor Röttingen verlor der 19-Jährige laut Polizei in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und stieß mit dem entgegenkommenden Dacia eines 44-Jährigen zusammen. Durch den Unfall wurden alle fünf Unfallbeteiligten in den Fahrzeugen eingeklemmt.

