Kitzingen

04:00 Uhr

Ein Weg aus der Depression: So hat ein 41-jähriger Kitzinger nach langem Leiden einen Neustart geschafft

Plus Nicolas Doster hat nach einem Zusammenbruch sein Leben komplett geändert. Wie ist er Burnout und Depression entkommen? Und was hatte seine Kindheit damit zu tun?

Von Diana Fuchs Artikel anhören Shape

Nichts ging mehr, gar nichts. Ende Januar 2020 brach er zusammen. Er lag im Bett und schaffte es einfach nicht mehr aufzustehen. "Ich war komplett verloren", beschreibt Nicolas Doster den Tiefpunkt seines Lebens. Heute, dreieinhalb Jahre später, hat der 41-jährige Kitzinger seine Depression im Griff – und möchte Menschen aus ähnlicher Lage heraushelfen.

Offen erzählt der Kitzinger von der Erkrankung, die sein Leben geprägt hat. Viele Jahre lang hatte Nicolas schon depressive Phasen, ohne es zu wissen. Einmal – da war er Ende 20 – , musste der leidenschaftliche Fußballer ein Spiel in Albertshofen, wo er damals wohnte, absagen. "In mir war einfach null Energie." Dass er an einer Depression litt, hätte er damals selbst nie geglaubt. "Ich habe irgendeinen Nährstoffmangel oder sowas vermutet."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .