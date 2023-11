Kitzingen

10:00 Uhr

Ein weihnachtlicher Trend: Kochen und Selbstgemachtes statt teurer Geschenke

Plus Viele Menschen machen sich bereits Gedanken über Weihnachtsgeschenke – und zeigen sich dabei sehr kreativ, wie unsere Straßenumfrage zeigt.

Von Waltraud Ludwig Artikel anhören Shape

Weihnachten rückt langsam näher – keine zwei Monate mehr, dann ist es soweit. Noch hält sich der Einkaufsrummel in Grenzen. Kaufen die Bürger und Bürgerinnen schon Geschenke? Was schenken sie ihren Lieben in diesem Jahr? Oder verzichten ganz und gar darauf? Das wollten wir bei unserer aktuellen Straßenumfrage auf dem Kitzinger Marktplatz wissen.

Reinhild Kohler (73), Mainstockheim:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .