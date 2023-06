Rengersbrunn

14.06.2023

Ein Wolf riss erstmals Nutztiere im bayerischen Spessart: Acht Lämmer in Rengersbrunn getötet

Plus Schafhalter Richard Weis machte an Pfingsten eine traurige Entdeckung. Der Fall im Sinngrund, der erste von gerissenen Nutztieren im bayerischen Spessart, gibt sogar Experten Rätsel auf.

Von Björn Kohlhepp

Der Rengersbrunner Schafhalter Richard Weis hat sich am Pfingstsonntag gewundert, wo denn die ganzen Lämmer sind. Acht halbjährige Jungtiere hatte er. Die 15 Mutterschafe seien ganz ruhig gewesen und hergekommen, als er morgens auf der Weide nach dem Rechten schauen wollte, erzählt der 55-Jährige. Aber wo waren die Lämmer? Das Gras auf der dreieinhalb Hektar großen Wiese über dem kleinen Spessartort steht noch immer hoch, er konnte also nicht sofort etwas sehen. Als er jedoch Krähen und Milane an einer Stelle der Wiese sah, ging er darauf zu – und fand dort ein gerissenes Lamm. Beim Gang über die Wiese fand er ein weiteres halbwegs komplettes Lamm, ansonsten viele Wollfetzen und Knochen. Mehr war von den übrigen sechs Lämmern nicht mehr da. Was war passiert? War es womöglich ein Wolf? Aber warum waren die Tiere so ruhig und warum waren nur Lämmer gerissen?

Weis rief am Dienstag nach Pfingsten beim Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) an. Die seien kompetent und hilfsbereit gewesen, und eine Stunde später sei schon ein Wolfssachverständiger dagewesen. Der habe das Vorgefundene auch ungewöhnlich gefunden. Einen Luchs als Täter schloss er aus, weil ein zerbissener Kiefer gefunden wurde, was ein Luchs nicht mache. Der Experte habe zunächst auf einen Goldschakal getippt und zehn, fünfzehn Proben von Knochen und Wolle genommen, von denen drei eingeschickt worden seien. Das Ergebnis einer der Proben, das Weis vergangenen Freitag erhielt, war eindeutig: Es war ein Wolf. Laut LfU war es ein Tier der Zentraleuropäischen Population. Die Ergebnisse, welches Tier genau, stehen noch aus. Der Vorfall war der erste Riss eines Nutztiers im bayerischen Spessart und in Main-Spessart. 2019 riss ein Wolf schon einmal ein Stück Rotwild im Norden des Landkreises, damals war es interessanterweise ein Wolf der Alpinen Population.

