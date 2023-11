Main-Spessart

09:56 Uhr

Einbruchsserie in Feuerwehrgerätehäuser im Landkreis Main-Spessart

Einbrüche bei Feuerwehrgerätehäusern in Main-Spessart (Symbolbild).

Plus Die Kreisbrandinspektion bittet alle Feuerwehren im Landkreis ihre Gerätehäuser auf Einbruchsspuren hin zu untersuchen.

Von Björn Kohlhepp Artikel anhören Shape

Im Landkreis Main-Spessart kam es in den vergangenen Tagen zu einer Serie von Einbrüchen in mehrere Feuerwehrgerätehäuser, teilt die Kreisbrandinspektion Main-Spessart mit. Aufgrund laufender Ermittlungen, so die Feuerwehr, könnten derzeit keine weiteren Details bekannt gegeben werden. Die Polizei teilt auf Anfrage mit, dass Einbrüche aus Aschfeld, Wernfeld, Karlburg und Mühlbach gemeldet wurden.

Alle Feuerwehren im Landkreis Main-Spessart werden demnach dringend gebeten, ihre Gerätehäuser auf mögliche Einbruchsspuren zu überprüfen. Sollten Auffälligkeiten festgestellt werden, wird empfohlen, umgehend die örtliche Polizei sowie den zuständigen Kreisbrandinspektor zu informieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen