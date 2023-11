Einbrüche in Feuerwehrgerätehäuser in Aschfeld, Karlburg und Wernfeld: Gerätschaften nur aus einem gestohlen

Plus Unbekannte brachen offenbar in drei Feuerwehrgerätehäuser ein. Aus einem wurden Gerätschaften, deren Wert im fünfstelligen Bereich liegt, entwendet.

Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag drei Feuerwehrgerätehäuser im Landkreis aufgebrochen. In einem Fall entwendeten die Täterinnen oder Täter Feuerwehrgerätschaften und entkamen unerkannt, teilt das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise.

In den ersten Stunden des Samstags, zwischen 2.30 und 5 Uhr, haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Feuerwehrgerätehaus in Aschfeld verschafft. Der oder die Täter oder Täterinnen hebelten eine Zugangstüre auf und entwendeten technische Feuerwehrgerätschaften, unter anderem einen hydraulischen Rettungssatz, und entkamen unerkannt. Der Beuteschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden liegt bei rund 2.500 Euro.