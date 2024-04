Würzburg

"Eine Autobahn im Vorgarten"- Nachbarschaft stinksauer über asphaltierten Vorgarten in der Würzburger Arndtstraße

Plus Aufreger in der Sanderau: Eine grüne Hecke im Vorgarten weicht dem Asphalt. Was Anwohnende der Arndtstraße davon halten und was das für das Stadtklima bedeutet.

Von Sarah Gräf

Am Main beginnt sie und durchquert die Sanderau: Die Arndtstraße ist eine der geschäftigsten Straßen des Stadtteils. Zeichnet sich der Würzburger Stadtteil sonst durch seine grünen und lebendigen Vorgärten aus, so sticht seit kurzem beim Einfahren in die Straße vom Main kommend etwas ins Auge: ein gänzlich dunkel asphaltierter Vorgarten. Anwohnende sind wenig begeistert von dieser Veränderung.

Anwohnerinnen und Anwohner stören sich massiv an dem Vorgarten in der Sanderau

Es ist nicht der erste grüne Vorgarten, der in der Sanderau versiegelt wird, aber wohl der unansehnlichste, meinen Anwohnerinnen und Anwohner der umliegenden Häuser. "Ein Schandfleck für die Straße", nennt es die Anwohnerin Hildegard, die im Haus gegenüber wohnt und ihren Nachnamen nicht nennen möchte. Sie fügt hinzu: "Wenn ich zum Fenster rausschaue – frühmorgens, mittags oder am Abend, ist das für mich ein Ärgernis." Eine "Autobahn im Vorgarten", bei der nur noch die Raststätte fehle, nennt es ein anderer Anwohner desselben Hauses.

