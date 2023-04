Eine der jüngsten Professorinnen Deutschlands: So erlebt Alicia von Schenk den Medienhype um ihre Person

Plus Das hatte die 27-jährige Wirtschaftsprofessorin der Uni Würzburg nicht erwartet: Selbst große Zeitungen und Sender berichten über sie. Wie sie damit umgeht.

Ihr Werdegang ist bemerkenswert. Mit vier Jahren eingeschult, 1,0-Abitur mit 15, Studium mit 16, Doktortitel mit 25 – und schließlich mit 26 eine der jüngsten Professorinnen Deutschlands: Seit September forscht und lehrt die Ökonomin und Mathematikerin Alicia von Schenk an der Uni Würzburg.

Ende 2022 berichtete diese Redaktion über die ungewöhnliche junge Frau. Und löste damit einen Medienhype aus. Seit der Veröffentlichung vergeht praktisch keine Woche, in der die heute 27-Jährige nicht neue Anfragen nach Interviews oder Reportergesprächen bekommt. Wie viele es mittlerweile waren, kann von Schenk nicht mehr zählen.