"Eine Entkriminalisierung bringt die Prävention voran": Wie zwei Cannabis-Clubgründer das Cannabisgesetz bewerten

Plus Elmar Daniel und Samuel Lindl wollen zeigen, dass im Anbauverein kontrollierter Cannabiskonsum möglich ist. Warum die beiden Unterfranken Hürden vom Freistaat befürchten.

Von Julia Rüther

Für Elmar Daniel und Samuel Lindl hatte das lange Hoffen im Februar endlich ein Ende: Der Bundestag beschloss das Cannabisgesetz (CanG), das ab Juli 2024 auch den gemeinschaftlichen Cannabis-Anbau in Vereinigungen legalisieren soll. Die Freude der beiden war groß, die Freunde aus Schweinfurt und Bad Kissingen steckten bereits mitten in den Vorbereitungen für einen Cannabis Social Club: Mit "MainBud" wollen Daniel und Lindl gleich loslegen, sobald es das neue Gesetz möglich macht. Dabei heißen sie nicht alles daran gut und haben auch Bedenken, ob die Umsetzung wie geplant klappt.

Mit Anbauvereinigung in den Startlöchern: Cannabislegalisierung "war überfällig"

"Als letztes Jahr das Eckpunktepapier für ein Cannabisgesetz vorgestellt wurde, sind wir vorgeprescht und haben die Vereinsgründung in die Wege geleitet", sagt Elmar Daniel, der als Krankenpfleger in Würzburg arbeitet. Seit September 2023 ist die Anbauvereinigung "MainBud" beim Amtsgericht Würzburg eingetragen. Mittlerweile zählt sie 20 aktive und 50 angemeldete Mitglieder aus Unterfranken. Eine Anbauhalle in der Region stehe auch in Aussicht.

