Eine Handvoll Leben: Junge Frau folgt ihrer Intuition und rettet dadurch ein verletztes Katzenkind

Plus Drüberfahren? Weiterfahren? Umkehren? Manchmal entscheiden unsere spontanen Reaktionen über Leben und Tod. Das ist die Geschichte von Katzenkind Marie.

Ein Auto nach dem anderen rollte über den kleinen Fellhügel hinweg. Ob die Fahrer das Katzenbaby, das in der Mitte der Fahrbahn saß, nicht gesehen hatten? Monika Anders aus Uffenheim musste lange arbeiten. "Ich bin so gegen halb acht aus der Arbeit rausgekommen, wollte aber noch nach Rothenburg fahren und dort einen Kumpel im Krankenhaus besuchen", erzählt die Mittelfränkin.

Zusammen mit ihrem Freund und einem weiteren Kumpel ging es auf der viel befahrenen Staatsstraße dem Ziel entgegen, als die Friseurin auf der Gegenfahrbahn eine Bewegung wahrnahm. "Zwischen Uffenheim und Welbhausen war das. Erst dachte ich, eine Tüte. Aber dann kam es mir vor wie Fell." Doch ein kleines Tier? Die 34-Jährige sagt: "Vier Autos waren nacheinander drübergefahren. Bei mir meldete sich eine innere Stimme: Halt’ an und schau’ nach!"