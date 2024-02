Eine Künstlerin mit Stricknadeln: Wie eine Frau aus Ebern den Kopf frei bekommt und anderen eine Freude macht

Plus Bei einer Rehamaßnahme lernte Barbara Hertrampf das Stricken. Mittlerweile hat sie über 500 Figuren gestrickt, von denen sie viele verschenkt hat.

Von Helmut Will

Für Barbara Hertrampf aus Ebern ist Stricken mehr als nur ein Hobby. Es sei "wie eine Therapie", sagt die 66-Jährige. Sie hatte 2007 nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes eine schwere Zeit vor sich. Die Arbeit habe sie unverschuldet verloren, nachdem sie dort Mobbing erfahren habe. Als sie an einer Rehamaßnahme teilnahm, habe sie das Stricken gelernt. Seitdem ist eine beachtliche Zahl an gestrickten Figuren entstanden, die sie für sich und für andere gefertigt hat.

Neben dem Stricken gibt es noch andere handwerkliche und kreative Tätigkeiten, bei denen sie sich ausleben kann. "Steine bemale ich auch gerne mit Figuren, Sprüchen oder Symbolen", sagt sie. Und Gedichte schreibe sie ebenfalls, diese seien in mehreren kleinen Büchlein verewigt.