Lohr

11:00 Uhr

Eine Menge Scham und Bürokratie: Viele Menschen können ihre Pflegekosten nur mit Sozialhilfe zahlen

Plus Vor allem Frauen können stationäre Pflegekosten oft nicht allein stemmen und müssen Sozialhilfe beantragen. So geht es zwei Betroffenen im Raum Main-Spessart damit.

Von Anna Kirschner Artikel anhören Shape

Sozialhilfe beantragen – für viele ist das ein Tabu, für viele aber auch eine Notwendigkeit. Denn wer stationär pflegebedürftig ist, kann die hohen Eigenanteile an den Heimkosten oft nicht alleine stemmen. So war es auch bei der Mutter von Heike Gatzka-Klose, die erzählt, wie es der im Caritas-Seniorenzentrum in Lohr gepflegten Frau erging.

Der ab Pflegegrad zwei durchschnittlich zu zahlende Betrag liegt im Landkreis Main-Spessart bisher bei ungefähr 2500 Euro – das zeigt eine Abfrage beim AOK Pflegenavigator. Die Tendenz ist deutlich steigend. Mehrere zehntausend Euro Erspartes der Eltern von Gatzka-Klose schmolzen entsprechend schnell dahin, nun reicht selbst die vergleichsweise üppige Rente mit Witwen- und Betriebsrente nicht aus. Zum Glück gibt es also die Sozialhilfe, findet auch Gatzka-Klose aus Urphar (Wertheim), "wie soll man das sonst machen?"

