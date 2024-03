Würzburg/Schweinfurt

Eine Stadt kauft ihren Kaufhof: Was Schweinfurt und Würzburg von Hanau lernen können, um Leerstand zu verhindern

Plus Das hessische Hanau investiert 65 Millionen Euro in ihr Kaufhof-Gebäude. Was sie mit damit vorhat und warum sie weitere Immobilien kauft, erklärt der Stadtentwickler.

Von Manuela Göbel

Leere Ladenflächen, Insolvenz großer Warenhäuser - in Unterfranken wie bundesweit ein Problem. In Schweinfurt stehen in der Innenstadt rund zehn Prozent der Geschäfte leer und seit Ende Januar auch die Galeria Kaufhof. Auch in Würzburg ist Leerstand ein Problem, die Zukunft der Kaufhof-Filiale nach der Insolvenz des Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof nicht sicher. Wie gehen andere Kommunen mit der Herausforderung um?

Bundesweit bekannt wurde das hessische Hanau: Die Stadt im Rhein-Main-Gebiet, rund 94.000 Einwohner groß, hat ihr Galeria-Kaufhof-Gebäude gekauft und entwickelt es selbst. Martin Bieberle, Stadtentwickler im Rathaus und gleichzeitig Geschäftsführer der Baugesellschaft Hanau GmbH sowie der Hanau Marketing GmbH, arbeitet seit vielen Jahren daran, die Innenstadt voranzubringen. Im Interview sagt der 60-Jährige, was sich Schweinfurt oder Würzburg abschauen könnten.

