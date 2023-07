Aubstadt

17:00 Uhr

Einen Monat nach der Razzia beim TSV Aubstadt: So äußern sich Staatsanwaltschaft und der Fußball-Regionalligist

Plus Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Würzburg dauern weiter an und werden noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. Was aktuell bekannt ist.

Am 25. Mai führten rund 270 Beamtinnen und Beamte des Hauptzollamts Schweinfurt bei mehreren Privatpersonen und auf dem Sportgelände des TSV Aubstadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) eine Razzia durch. Laut einer Erklärung des Zolls am Tag der Durchsuchungen, sei bei der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Verfahren gegen einen Beschuldigten eines Fußball-Regionalligisten wegen des Verdachts auf Schwarzlohnzahlungen anhängig. So lautete damals die Begründung für die großangelegte Aktion. Gibt es gut einen Monat nach der Razzia neue Erkenntnisse für die Öffentlichkeit?

Die Ermittlungen würden unverändert andauern, teilt Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach von der Staatsanwaltschaft Würzburg auf Nachfrage mit. Sie würden auch noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. "Weitere Details können im gegenwärtigen Stadium der Ermittlungen nicht mitgeteilt werden", hält sich die Behörde weiterhin bedeckt.

