Einigung vor Gericht setzt "Go&Change" unter Druck: Im Januar werden 20.000 Euro für Klosterkauf in Lülsfeld an Geldgeberin fällig

Plus Ein Ex-Mitglied lieh der Gemeinschaft "Go&Change" 170.000 Euro für den Kauf des früheren Klosters. Doch die Rückzahlung stockt. Wie das Darlehen nun getilgt werden soll.

Der Ausgang eines Zivilverfahrens am Amtsgericht Schweinfurt setzt die umstrittene Gemeinschaft "Go&Change" finanziell unter Druck. Im Jahr 2017 kaufte die Gemeinschaft "Go&Change" das frühere Kloster "Maria Schnee" in Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt). 399.000 Euro hatten die Würzburger Erlöserschwestern, die das weitläufige Areal 2015 verlassen hatten, als Kaufpreis aufgerufen. 170.000 Euro davon steuerte eine junge Frau zum Kauf bei, die bis 2021 "Go&Change"-Mitglied war. Sie hatte das Geld aus einem Erbe und gab es als zinsfreies Darlehen.

Die Gemeinschaft sollte bis Anfang 2027 monatlich rund 1500 Euro tilgen. Doch mit den Rückzahlungen nahm es "Go&Change" seit Ende 2022 nicht mehr so genau. Immer wieder fielen Ratenzahlungen aus, weshalb die Sache nun vor dem Amtsgericht Schweinfurt landete.