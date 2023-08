Würzburg

17:00 Uhr

Eins von nur zwei Konzerten in Deutschland ist in Würzburg: Was den weltbekannten DJ Paul van Dyk in die Posthalle führt

Plus Er gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten DJs der Welt. Sein neuestes Projekt präsentiert Paul van Dyk in Berlin - und noch in Würzburg. Was er darüber erzählt.

Von Sophia Scheder Artikel anhören Shape

Paul van Dyk ist ein großer Name in der Techno- und Elektro-Szene. Als DJ und Musikproduzent ist er seit Jahren auf der ganzen Welt bekannt. Am 9. September kommt der 51-Jährige in die Würzburger Posthalle und stellt dort sein neues Projekt Venture X vor. Im Gespräch erzählt er von den Unterschieden zwischen dem Publikum in einer Großstadt und dem in kleineren Orten. Außerdem berichtet er, was es mit seinem neuen Projekt auf sich hat und was sich in den letzten drei Jahrzehnten Musikbusiness am meisten verändert hat.

Würzburg

Paul van Dyk: Zunächst einmal geht es mir darum, meine Musik den Leuten näherzubringen und zu vermitteln, warum ich genau diese Musik mag und mache. Da ist es im Zweifelsfall egal, wie groß und weitläufig ein Gelände ist, oder ob es sich um einen kleinen Club handelt. Ich stelle mich dann immer individuell darauf ein. Früher war ich sehr häufig in Würzburg und jetzt ganz lange nicht, insofern freue ich mich sehr darauf und denke, dass das sehr schön werden wird. Es wird viele neue Erinnerungen geben, aber vielleicht kommen auch zwei, drei alte Erinnerungen auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen