Großeinsatz in Marktheidenfeld: Eheleute nach Streit lebensbedrohlich verletzt

Plus Nachbarn hatten die Polizei gerufen, weil Hilfeschreie aus der Wohnung zu hören waren. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte auch ein Kleinkind.

Ein Streit zwischen Eheleuten eskalierte am Dienstagmorgen in Marktheidenfeld. Beide Partner waren nach Auskunft der Polizei schwer bis lebensgefährlich verletzt.

Ein Nachbar hatte die Polizei gegen 11 Uhr alarmiert, weil aus der Wohnung des Paars Tumult und Hilfeschreie zu hören waren. Da sich das Mehrfamilienhaus nur wenige Meter von der Polizeidienststelle entfernt befindet, waren die Einsatzkräfte schnell vor Ort und öffneten die Wohnungstür mit Gewalt. Wie Dienststellenleiter Michael Zimmer auf Anfrage der Redaktion erklärte, fanden die Polizisten die zwei Ehepartner am Boden liegend, beide waren sehr schwer verletzt. Auch ein Kleinkind befand sich noch um Raum, unverletzt.

Polizei und Kräfte der Feuerwehr leisteten sofort erste Hilfe bei den beiden Erwachsenen. Sie wurden später mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Kind wurde in die Polizeiwache gebracht und dort vom Jugendamt betreut. Eine Betreuungsstelle für Angehörige wurde im Rathaus eingerichtet.

Luitpoldstraße war während des Einsatzes gesperrt

Über die Art der Verletzungen und ob Waffen im Spiel waren, machte Zimmer am frühen Nachmittag keine Aussagen. Das sei nun Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei übernimmt. Am Nachmittag werde man nun Zeugen befragen und Spuren in der Wohnung sichern.

Die Luitpoldstraße war während des Einsatzes auf dem Abschnitt zwischen der Mitteltorstraße und der Straße Am Rathaus gesperrt und der Verkehr den Busbahnhof umgeleitet. Gegen 14 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

Insagesamt waren knapp 80 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, THW und BRK im Einsatz. Sprecher von Polizei und Feuerwehr betonten, die Zusammenarbeit zwischen allen Blaulichtorganisationen habe sehr gut funktioniert.