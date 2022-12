Bundesweite Groß-Razzia: Polizei geht gegen Al-Zein-Clan vor

Die Polizei führt seit Mittwochmorgen eine bundesweite Razzia gegen den Al-Zein-Clan durch. Mitgliedern wird Betrug bei Corona-Hilfen und Unterschlagung von Autos vorgeworfen.

Seit dem frühen Mittwochmorgen durchsuchen hunderte Beamte mehrere Gebäude in ganz Deutschland, die dem Al-Zein-Clan gehören. Gegen mehr als 50 Beschuldigte wird ermittelt. Den Mitgliedern der Clan-Familie wird nach Informationen der dpa vorgeworfen, Autos unterschlagen und mit Corona-Hilfen betrogen zu haben. Die Polizei soll bereits mehrere Haftbefehle vollstreckt haben.

Der Fokus der Razzien liegt in Nordrhein-Westfalen. Unter anderem gab es Durchsuchungen in Solingen, Dortmund und Bochum. Aber auch in anderen Städten, darunter in den Bundesländern Berlin, Niedersachsen und Hessen, sind Polizeibeamte im Einsatz. Die Ermittlungen liegen beim Landeskriminalamt (LKA) Nordrhein-Westfalen.

Schwerpunkt der Razzia gegen Al-Zein-Clan ist Nordrhein-Westfalen

Die Mitglieder des Al-Zein-Clans sollen Autos geleast und diese mit neuen Kennzeichen weiterverkauft haben. Ihnen wird auch vorgeworfen, mit Corona-Soforthilfen betrogen zu haben.

Parallel läuft aktuell ein weiteres Verfahren gegen den Al-Zein-Clan. Mitglieder der Clan-Familie sollen in Leverkusen eine Villa mit Geldern vom Jobcenter finanziert haben. Deshalb stehen mehrere Angehörige in Düsseldorf vor Gericht. Das Urteil wird am 22. Dezember 2022 erwartet.

Gegen mehr als 50 Mitglieder des Al-Zein-Clans ermittelt die Polizei

Der kurdisch-arabisch-stämmige Al-Zein-Clan ist in Deutschland bekannt, da einige Mitglieder immer wieder durch organisierte Kriminalität oder Bandenkriminalität auffallen.