Würzburg/Bad Kissingen

19:00 Uhr

Einspruch abgelehnt: AfD darf in Unterfranken zur Landtagswahl antreten – und verliert ein prominentes Mitglied

Plus Die AfD-Politikerin Freia Lippold-Eggen forderte eine Überprüfung der Kandidatenliste ihrer Partei. Warum sie nach der Entscheidung des Wahlkreisausschusses austreten will.

Von Jonas Keck

Der Wahlkreisausschuss des Wahlkreises Unterfranken hat die Listen und Direktkandidaten von zehn Parteien für die anstehende Landtagswahl zugelassen. Entschieden wurde dies in einer öffentlichen Sitzung an diesem Freitag in Würzburg. Auch die Alternative für Deutschland (AfD) darf am 8. Oktober mit Wahlkreisvorschlägen in Unterfranken antreten, was bislang wegen eines Einspruchs infrage stand. Außerdem beschloss der Ausschuss einstimmig die Zulassung der AfD-Vorschläge zur Wahl des Bezirkstages.

In dem Einspruch, der im Vorfeld bei der Wahlkreisleitung für Unterfranken eingegangen war, hatten die Beschwerdeführer um die Bad Kissinger AfD-Stadträtin Freia Lippold-Eggen eine Überprüfung der Kür des Direktkandidaten im Stimmkreis Haßberge/Rhön-Grabfeld sowie der Aufstellung der AfD-Kandidatenliste für Unterfranken gefordert.

