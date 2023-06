Einzelhandel in Unterfranken fühlt sich von staatlicher Bürokratie ausgebremst

Plus Corona ist vorbei, aber deshalb schwebt der unterfränkische Einzelhandel nun nicht auf Wolke sieben. Die Geschäftsleute haben jetzt andere Sorgen.

Die wirtschaftliche Misere wegen der Corona-Pandemie ist vorbei, doch dem unterfränkischen Einzelhandel geht es deshalb nicht zwangsläufig wieder blendend. Das wurde bei der Jahresversammlung des regionalen Handelsverbandes (HBE) am Dienstag in Würzburg deutlich.

"Wir sind noch nicht auf dem Niveau vor Corona", sagte Axel Schöll mit Blick auf die wirtschaftliche Lage des Einzelhandels. Der Vize-Bezirksvorsitzende im HBE Unterfranken und Schweinfurter Schuhhändler will ausgemacht haben, dass die Händlerinnen und Händler wegen der allgemein gedämpften Wirtschaftslage derzeit zurückhaltend investieren. Die Stimmung sei verhalten.